'Salvo. Arrivare in tempo', il volume della Pinacoteca Agnelli

Un volume ripercorre l'attività dell'artista Salvo attraverso gli sguardi inediti di quattro autrici e autori internazionali, invitati a concentrarsi su alcuni aspetti della sua ricerca. È la pubblicazione della mostra Salvo. Arrivare in tempo, edita da Jrp Editions, che sarà presentata mercoledì 15 gennaio alle 18 al book corner della Pinacoteca Agnelli.

Il volume, a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, offre un'immagine esaustiva della pratica dell'artista e contribuisce alla vasta letteratura critica sul lavoro di Salvo. Pubblicato in italiano e inglese, il libro ricalca la struttura della mostra: suddiviso in otto capitoli, riporta una documentazione fedele dell'allestimento, numerosi dettagli delle opere esposte, alcuni focus sui cicli di particolare importanza e una selezione di contenuti inediti.

Alla presentazione, oltre a Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, interverranno Valérie Da Costa, storica d'arte e curatrice, Giorgio Di Domenico, storico dell'arte, Mario García Torres, artista, e Alison Gingeras, curatrice e scrittrice. In occasione della presentazione, la mostra - la più ampia dedicata all'artista e aperta al pubblico sino a domenica 25 maggio - sarà visitabile fino alle 21. Il catalogo è disponibile nel bookshop della Pinacoteca Agnelli e nelle librerie nazionali e internazionali.



