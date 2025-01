Ritardi fino a 90 minuti negli arrivi dei treni sono segnalati alla stazione ferroviaria di Porta Nuova a Torino. I disagi, che riguardano anche alcuni dei convogli in partenza, sono verosimilmente da mettere in relazione con il guasto al nodo di Milano.

Il ritardo più consistente (90 minuti) riguarda un treno in arrivo a Perugia e uno da Roma Termini. Risulta cancellato il treno previsto da Chivasso (località sulla tratta Torino-Milano) alle 12:13



