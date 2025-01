Polizia di frontiera di Domodossola, 273 respingimenti nel 2024

Sono stati 273 i respingimenti, da parte della polizia di frontiera di Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola, alla frontiera italosvizzera nel 2024. Si tratta di stranieri privi di documentazione valida o di persone risultate coinvolte in attività illecite. Alle attività ha collaborato la polizia elvetica, con la quale sono in corso un servizio di cooperazione nei cantoni Vallese e Ticino e pattugliamenti congiunti.

Il bilancio degli interventi svolti nel corso dell'anno comprende l'arresto di nove persone reati in materia di stupefacenti, evasione, reati contro la persona ed il patrimonio, e altre dieci sono state sottoposte a misure cautelari. Quanto alle attività di polizia giudiziaria, sono state 75 le denunce per frodi telematiche e accessi abusivi ai sistemi informatici, 62 per truffa, 12 per violenza di genere e una per rapina.

Durante l'anno sono stati sequestrati circa 400 grammi di droga, tra cocaina e hashish.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA