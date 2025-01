Picchia la compagna perché c'è poco da mangiare, arrestato

Un uomo di 34 anni di Gravellona Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova in carcere a Verbania in attesa dell'udienza di convalida. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe picchiato la compagna 37enne al culmine di una lite nella quale l'uomo imputava alla donna la mancanza di generi alimentari in casa.

Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini. L'uomo ha poi dato in escandescenze nella stazione dei carabinieri di Gravellona: dopo aver rovesciato un tavolino, ha provato a raggiunge l'ufficio dove la compagna stava fornendo ai militari la propria versione dei fatti, minacciandola di morte se avesse sporto denuncia.

Si tratta del secondo caso di violenza di genere in poche ore avvenuto nel Vco dopo quello del 39enne arrestato con l'accusa di avere minacciato la moglie che si trovava al lavoro in una struttura sanitaria privata. In entrambi i casi, per le vittime è stato attivato il codice rosso.



