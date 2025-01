Attacco gazebo Fdi: Lo Russo, 'violenza da condannare'

"Atti violenti e intimidatori sono da condannare, sempre, senza se e senza ma". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che esprime "solidarietà ai militanti di Fratelli d'Italia per l'aggressione subita questa mattina mentre volantinavano in un gazebo in corso Racconigi" e auspica "che i responsabili vengano individuati e perseguiti".

"Il diritto a manifestare ed esprimere le proprie idee è sempre legittimo - aggiunge - ma danneggiamenti e violenze non hanno nulla a che vedere con la libera espressione democratica".





