La memoria della Shoah nelle case confiscate agli ebrei

Torna a Torino, dopo un primo allestimento a settembre al museo del Risorgimento, 'Remembr-House/Case di Memoria' la mostra itinerante che racconta la Shoah attraverso uno dei beni più preziosi che durante le persecuzioni venne spesso sottratto agli ebrei, la casa. Ospitata dall'Archivio di Stato dal 14 al 27 gennaio in occasione del Giorno della memoria, la mostra presenta ricostruzioni storiche e riflessioni sulla casa e sui diritti di ogni persona, nel passato come nel presente, frutto di un progetto internazionale che ha coinvolto centinaia di studenti attraverso un lavoro di ricerca sulle liste dei beni e delle case sequestrate agli ebrei italiani durante la Shoah.

L'allestimento si presenta come un'abitazione di cartone piena di idee. In ogni stanza si trovano riproduzioni dei documenti storici sulla confisca delle case agli ebrei dopo il 1938, i cui originali sono conservati nell'Archivio storico della Compagnia di San Paolo. Accanto a questi, i progetti e le proposte dei ragazzi formulate attraverso il contest del progetto. L'Archivio di Stato di Torino ha selezionato inoltre alcuni importanti documenti storici dal fondo archivistico Danni di Guerra, che legano il tema della mostra alla realtà storica della città.



