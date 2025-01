Debutta La Trilogia dei libri - Antico Testamento di Vacis

Martedì 14 gennaio alle 20.45 debutta, in prima nazionale, alle Fonderie Limone di Moncalieri, Antico Testamento con la regia di Gabriele Vacis, il primo spettacolo che compone il progetto pluriennale La trilogia dei libri, nuova produzione del Teatro Stabile di Torino in collaborazione con PoEM Impresa Sociale.

Dopo la Trilogia della guerra, in cui Vacis e PoEM avevano indagato tre grandi classici del teatro greco, il nuovo progetto de La trilogia dei libri sarà dedicato ai testi sacri delle religioni monoteiste e si concentrerà, nei prossimi due anni, su Nuovo Testamento e Corano. In scena Davide Antenucci, Andrea Caiazzo, Pietro Maccabei, Lucia Raffaella Mariani, Eva Meskhi, Erica Nava, Enrica Rebaudo, Edoardo Roti, Kyara Russo, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi, Gabriele Valchera. La drammaturgia è di Gabriele Vacis, Lorenzo Tombesi e compagnia PoEM, la scenofonia e gli ambienti sono di Roberto Tarasco, il suono è di Riccardo Di Gianni e i cori sono a cura di Enrica Rebaudo. Lo spettacolo resterà in scena per la stagione in abbonamento fino a domenica 26 gennaio.

Nel III secolo a.C., sotto il regno di Tolomeo II, una commissione di settantadue sapienti ebrei fu incaricata di tradurre in greco il Pentateuco, ovvero i primi cinque libri della Bibbia (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio).

Le narrazioni contenute in questi libri sacri rappresentarono un vero e proprio spartiacque, relegando il mito, che fino a quel momento era stato il principale strumento per spiegare le origini e l'ordine del mondo, a una sfera di fantasia. Il linguaggio dell'Antico Testamento, intriso di simbolismi e significati profondi, pone la sfida di una lettura che sappia cogliere non solo il messaggio religioso, ma anche il contesto storico e culturale in cui quei testi furono scritti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA