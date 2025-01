Calcio: Torino; Vanoli, 'darei tutto per vincere il derby'

"Dobbiamo prendere da lezione il derby d'andata, abbiamo la fortuna di giocare con il nostro pubblico e deve essere un'altra partita: serviranno cuore e passione, personalmente darei tutto per battere la Juve": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, alla vigilia della stracittadina.

"Coco ha fatto allenamento in gruppo già ieri, speriamo nella rifinitura di ritrovare Ricci e Gineitis - dice sulla situazione in infermeria - e ora dobbiamo trasformare tutta l'energia e la voglia quando l'arbitro fischia". Il mercato continua a non sbloccarsi: "In questi mesi ne sono successe tante, la società deve capire quanto è importante questa sessione di mercato - spiega l'allenatore - ma in vista del derby ho chiuso la questione per questa settimana: la partita è troppo importante, il presidente è venuto al Filadelfia e ha fatto un bel discorso alla squadra".



