Bomba carta fatta esplodere contro circolo Arci a Torino

Nel tardo pomeriggio una bomba carta è esplosa davanti al circolo Arci 'Antonio Banfo', in via Cervino 0 all'angolo con corso Vercelli, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino.

L'esplosione ha provocato danni alla serranda e alla doppia vetrina d'ingresso. Sul posto è intervenuta la polizia e la Digos della questura torinese.

"Questo atto vandalico colpisce uno spazio profondamente vivo e radicato nel quartiere. Uno spazio di educazione e cultura nel quale passano centinaia di ragazzi - dice Francesco Salinas, presidente del circolo - Questo atto non ci fermerà e passeremo la serata a mettere in sicurezza lo spazio per ospitare domani le attività dell'aiuto compiti per i bambini del sabato mattina".

La serranda danneggiata era un'opera d'arte dell'artista Etnik, che l'aveva dipinta per celebrare l'unità nelle differenze del quartiere. L'ipotesi è che la bomba carta non sia stata lanciata ma posata a terra accanto alla serranda appena abbassata.

"Abbiamo scoperto con orrore e preoccupazione di questo attacco a un nostro circolo, punto di riferimento per le attività di inclusione e solidarietà nel quartiere - dichiara Andrea Polacchi, presidente Arci Piemonte, giunto sul posto - auspichiamo che vengano scoperti il prima possibile i responsabili".



