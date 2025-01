Torino, una mostra racconta la vita in strada e l'accoglienza

Mostrare il volto e la vita di chi spesso non vediamo, pur avendolo sotto i nostri occhi, ma mostrare anche che si può trovare un aiuto, che ci sono posti dove accoglienza, cura, dignità, sono parole che hanno un peso, che ripartire è possibile. C'è tutto questo in 'In…Visibili', la mostra sui due volti della vita senza una casa, quella chi vive in strada e di chi offre un rifugio, allestita per l'inaugurazione del nuovo housing sociale realizzato dagli Asili Notturni Umberto I in via Ravenna.

La mostra presenta dodici pannelli con una quarantina di immagini realizzate da Marcello de Benedetto, volontario degli Asili Notturni, e dal fotogiornalista Daniele Solavaggione.

"Dietro a ogni scatto c'è una storia, ho sempre cercato il contatto umano prima della fotografia e ho conosciuto gente incredibile per strada - racconta de Benedetto -. Vorremmo che la mostra diventasse itinerante e che, magari, fosse il primo passo di un progetto più grande, che possa essere di aiuto a chi, in queste immagini, è protagonista". "Nel mio lavoro mi capita spesso di 'vedere gli invisibili' - dice Solavaggione -.

Un mondo che non ti può, e non ti deve lasciare indifferente, per questo con i miei scatti voglio renderlo visibile a tutti, dare un volto, restituire dignità a chi c'è sotto quelle coperte e quei cartoni. Ma mostrare anche il mondo che possono trovare nel sistema dell'accoglienza, perché di quei cartoni e quelle coperte ne restino sempre meno sotto i portici e nelle strade".





