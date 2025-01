Regione Piemonte, 450mila euro per volontari protezione civile

La Regione Piemonte ha stanziato 450.000 euro per sostenere i gruppi comunali e le associazioni di volontariato di protezione civile. L'assessorato alla Protezione Civile, guidato da Marco Gabusi, ha reperito ulteriori risorse per erogare contributi economici sulla base delle graduatorie del bando 2022. Con questo stanziamento, l'investimento complessivo supera i 2 milioni di euro.

I contributi regionali sono così distribuiti a livello provinciale: Cuneo riceve 124.438 euro, Alessandria 23.930 euro, Torino 193.537 euro, Biella 12.000 euro, Asti 52.960 euro, Novara 14.890 euro, Verbano-Cusio-Ossola 13.360 euro e Vercelli 6.500 euro, per un totale di 441.615 euro.

"La Regione Piemonte riconosce il valore inestimabile dei volontari di protezione civile, sostenendoli con risorse concrete e strumenti adeguati per continuare il loro prezioso lavoro per la tutela e la sicurezza di tutti noi" hanno dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA