Pernigotti torna nel mercato dei gelati

Pernigotti, storica azienda dolciaria di Novi Ligure (Alessandria), dal 2022 del fondo di investimento lussemburghese Jp Morgan Asset Management e Invitalia, torna nel mercato dei semilavorati per la gelateria con il nuovo brand 'Signor Stefano'. Nel 2019, periodo della proprietà del gruppo turco Toksoz, aveva ceduto a terzi il ramo d'azienda.

La presentazione ufficiale è prevista in occasione di Sigep World 2025, salone internazionale foodservice (Rimini 18-22 gennaio). Il brand 'Signor Stefano' è un omaggio al fondatore e all'omonimo ultimo erede e cavaliere del lavoro della dinastia di imprenditori dolciari.

"La nostra azienda è stata la prima a produrre a livello industriale semilavorati di alta qualità per la gelateria professionale a metà degli anni Trenta" sottolinea l'ad Attilio Capuano.

Nel catalogo ci sono circa sessanta referenze relative a semilavorati ed è stata creata la divisione gelateria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA