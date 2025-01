Acqui, arresto in flagranza per il ladro della palestra

Aveva colpito ripetutamente, appropriandosi di almeno 2mila euro in contanti: inevitabile la preoccupazione nei gestori e negli iscritti di una palestra del centro di Acqui Terme (Alessandria). Dopo le denunce delle vittime sono però partite le indagini dei carabinieri, iniziando a frequentare la palestra in incognito. I militari si allenavano con gli altri sportivi, controllandone atteggiamenti e abitudini. In particolare, l'attenzione si è concentrata su un uomo dai modi inconsueti. Nel corso di una pausa pranzo - orario di punta in cui molti approfittano per allenarsi - hanno definitivamente stretto il cerchio su di lui.

Probabilmente seguendo una tecnica consolidata, il 65enne ha iniziato ad allenarsi, seguendo però con lo sguardo gli altri presenti e guardandosi più volte attorno. Improvvisamente ha interrotto l'attività dirigendosi negli spogliatoi maschili. Si è avvicinato a un armadietto, lo ha aperto impossessandosi di alcune banconote dal portafoglio all'interno. Ha messo quindi nella tasca della tuta il bottino ed è uscito. A quel punto è stato accerchiato dai militari.

Inutile tentare di negare: oltre al denaro appena sottratto, aveva con sé una sorta di passpartout e un attrezzo multiuso, utilizzati per commettere i furti. È stato arrestato in flagranza per furto aggravato e, a seguito di ulteriori accertamenti, denunciato per i furti commessi in precedenza nella palestra.



