A Torino studenti autonomi in piazza per Ramy Elgaml

'Giustizia per Ramy e per tutte le morti di Stato'. Recita così lo striscione che apre il corteo organizzato a Torino dagli studenti del Collettivo Universitario Autonomo.

Alcune centinaia di giovani sono partiti da Porta Palazzo, a pochi passi dal centro cittadino, per ricordare Ramy Elgaml, il 19enne di origini egiziane morto lo scorso 24 novembre a Milano durante un inseguimento con i carabinieri.

Il corteo si è diretto verso la periferia nord della città, quartieri Aurora e Barriera di Milano, dove c'è una forte presenza di stranieri. "Oggi marciamo per Ramy, perché vogliamo giustizia, noi sappiamo già la verità. E' stato ucciso", dicono i manifestanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA