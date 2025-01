Tribunale di Torino, stop all'app del processo telematico

Il tribunale di Torino si ribella contro l'app che fa cilecca sul processo penale telematico. Il presidente dell'ufficio, Modestino Villani, ha dichiarato, con un decreto ad hoc, il "malfunzionamento del sistema operativo App 2.0" (un problema esteso anche su altre sedi giudiziarie in Italia) e ne ha sospeso l'utilizzo. Nello stesso documento il magistrato afferma che da ora gli avvocati "possono depositare anche con modalità analogiche", vale a dire su carta, gli atti per i quali dal primo gennaio era previsto l'obbligo del deposito telematico. Il provvedimento è stato preso "in attesa dell'implementazione" del sistema operativo.



