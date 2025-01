Dopo quindici anni si ricostruisce il ponte di Monchiero

Verrà ricostruito il ponte sul fiume Tanaro che unisce le località di Monchiero e Lequio Tanaro, nel Cuneese. Nel giugno del 2010 il viadotto sulla strada provinciale 159, già eroso dalle alluvioni e chiuso in via precauzionale, crollò. Da allora i comuni hanno atteso la ricostruzione, sempre posticipata per mancanza di fondi.

Regione e Provincia di Cuneo hanno trovato ora l'intera somma necessaria a coprire i costi, stimati in 6 milioni. I lavori sono già assegnati: a marzo partirà il cantiere con le opere di bonifica bellica e poi si procederà con la demolizione dei monconi. Il cantiere dovrebbe concludersi entro trecento giorni.

Il nuovo ponte sarà a tre campate, con 1,70 metri di pista ciclopedonale per lato.

Grande soddisfazione da parte dei sindaci Costa (Monchiero) e Trossarello (Lequio Tanaro) dopo la presentazione del progetto, avvenuta domenica in municipio a Monchiero alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, che dichiara: "Arriviamo dopo quindici anni, sarà l'intervento più importante sui ponti provinciali nel 2025".



