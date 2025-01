La Befana in autoscala all'ospedale infantile di Alessandria

All'ospedale infantile di Alessandria la Befana arriva in autoscala. Anche quest'anno nel giorno dell'Epifania si è ripetuta l'iniziativa organizzata dall'associazione vigili del fuoco per rendere un po' più lieta la permanenza dei piccoli pazienti nel presidio sanitario. I bimbi, alle vetrate, hanno seguito divertiti le consuete scaramucce fra la Befana e Babbo Natale, per l'occasione trasformato in suo assistente, durante l'avvicinamento "in volo". I due hanno poi distribuito una cinquantina di calze con i doni sia nei reparti che al pronto soccorso.

Il presidente dell'associazione, Roberto Valorio, ha ringraziato comandante provinciale, Ciro Bolognese, presente all'Infantile, e la Elah Dufour Novi, che per il secondo anno ha messo gratuitamente a disposizione dolci e caramelle. "Purtroppo - ha osservato Valorio quest'anno c'erano più bambini che nel 2024. Questo un po' mi dispiace. Soprattutto nella sala d'attesa del Pronto Soccorso erano in tanti con febbre e sintomi influenzali".

Per la prima volta la Befana è stata impersonata dal vigile Nicolò Calcara. Nei panni di Babbo Natale si è invece rivisto l'ispettore Giovanni Suppa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA