La Befana disegnata dai trattori, è l'Infinity Night

Duecentoquattordici trattori nello stesso campo per realizzare uno spettacolo di luci e raccogliere fondi in favore dei reparti pediatrici ospedalieri. È successo a Trinità, in provincia di Cuneo, durante la Tractors Infinity Night.

La sera del 5 gennaio i trattoristi si sono ritrovati in frazione Savella, disegnando una calza e un cappello della Befana. A promuovere l'iniziativa, per il secondo anno, sono stati Luca e Giulio Mana e Federico Barbero, agricoltori della zona. Il gruppo alpini di Trinità e il comitato Savella hanno collaborato offrendo da mangiare e da bere ai trattoristi.

I fondi raccolti nel corso della giornata serviranno per l'acquisto di giocattoli da donare ai bambini ricoverati.





