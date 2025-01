Controesodo: frana in Valsesia, 500 persone bloccate per ore

Circa 500 persone tra villeggianti e residenti sono rimasti bloccati per alcune ore in una laterale della Valsesia, in provincia di Vercelli, a causa di una frana che si è abbattuta all'alba di stamani su una strada nel territorio di Rimasco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia.

Nella tarda mattinata la circolazione è stata parzialmente ripristinata con senso unico alternato da semaforo e i viaggiatori hanno potuto dirigersi verso valle.

Rimasco, in Val Sermenza, è una rinomata località di villeggiatura. Per effetto della frana era rimasta pressoché isolata insieme alle aree di Rima e Carcoforo.



