Alessandria, a Marengo la Befana con i gioielli per la pace

Epifania di solidarietà all'Auditorium di Marengo, alle porte di Alessandria, nella località dove il 14 giugno 1800 Napoleone sconfisse gli Austriaci raccogliendo una delle sue più importanti vittorie.

Organizzata dalla Cooperativa Marenostrum (assistenza minori emigrati) l'iniziativa 'I monili di Betania nella calza della Befana'. Diversi i visitatori dell'esposizione di gioielli e collane realizzati dagli ospiti di Casa Betania - già sede dell'ex seminario interdiocesano e oggi di Marenostrum - arrivati da Africa, Albania e Kurdistan. Imparano l'italiano, potendo così frequentare una scuola professionale. Già 25 gli iscritti e in 5 hanno un contratto a tempo indeterminato.

La raccolta delle offerte a sostegno dell'associazione 'Il Sole Dentro' (assistenza ad autistici e famiglie) terminerà nei prossimi giorni e il 'Forziere dei Magi' con il ricavato complessivo sarà consegnato a Renato Peola, presidente de 'Il Sole Dentro'.

Un'occasione di solidarietà che, in una giornata di festa, ha unito cittadini e associazioni in un corale appello alla pace.

Quello del 6 gennaio - come ricordato da Maurizio Sciaudone, consigliere provinciale delegato al Polo di Marengo - è stato il primo degli eventi in programma nel 2025 per celebrare i 225 anni della storica battaglia.



