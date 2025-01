Snowboard: Cdm; Matteoli è secondo nel Big Air a Klagenfurt

Secondo podio consecutivo in Coppa del Mondo per Ian Matteoli che è secondo nel Big Air di Klagenfurt superato soltanto dal giapponese Taiga Hasegawa. Dopo la piazza d'onore di Pechino, il diciannovenne di Bardonecchia è ancora ai vertici di questa specialità dello snowboard, e la sfida cittadina di Klagenfurt lo premia con ben 175,25 punti, grazie agli ottimi 87,50 e 87,75 punti raccolti nelle prime due prove.

Si tratta del terzo podio in carriera per il piemontese dell'SCMDC Team che ha inaugurato il proprio cammino nel dicembre 2022, quando a 17 anni ancora da compiere fu terzo a Copper Mountain. Una stagione sontuosa, sin qui, quella di Matteoli che è stato quarto all'esordio stagionale di Chur per poi infilare il duplice secondo posto, tra la Cina e la Carinzia.

Nel terzo ed ultimo round di oggi l'azzurro ha provato a giocare tutte le proprie carte per scalzare Hasegawa (179,75) dalla prima posizione, ma il trick finale non è andato a buon fine. Per Matteoli è comunque arrivato un ottimo secondo posto, seguito dal norvegese Oyvind Kirkhus (172), dal ceco Jakub Hrones (169,25) e dal padrone di casa Clemens Millauer (160,75).

Non si erano invece qualificati per la finale gli altri azzurri Loris e Leo Framarin, Nicola Liviero ed Emiliano Lauzi.

Hasegawa e Matteoli occupano le prime due posizioni della classifica di Coppa del Mondo di Big Air, con il giapponese a quota 229 seguito dall'azzurro con 210 punti.

La britannica Mia Brookes con 184,25 punti ha invece vinto la prova femminile davanti alle giapponesi Fukada (182,25) e Suzuki (166,75).



