Consigliere minoranza Biella, 'stop esercitazioni in Baraggia'

Riprendono le esercitazioni militari nella Baraggia di Candelo (Biella) e il consigliere di minoranza Alessandro Pizzi lancia un appello a Comune e alpini: "Fermiamo le esercitazioni".

"Chiediamo - dice - all'intera amministrazione comunale e all'associazione alpini di Candelo di farsi promotori con il nostro gruppo "Candelo Oltre" di una grande manifestazione istituzionale, unita alla cittadinanza e alle associazioni ambientaliste e pacifiste per la liberazione delle Baragge, contro le esercitazioni con armi e autoblindo pesanti, che possono comportare danni per le persone, la biodiversità, gli animali da affezione e deturpare l'ambiente".

Nel mese della Baraggia le esercitazioni militari saranno in programma nei giorni 9, 15, 22 e 29 (dalle 8 alle 18) e nei giorni 16, 23 e 30 (dalle 8 alle 24). La zona sarà delimitata da bandieroni rossi.



