Calcio: tifosi Toro su Agroppi, 'scudetto del '76 è anche tuo'

È il giorno di Toro-Parma, ma anche del ricordo di Aldo Agroppi, ex calciatore scomparso il 2 gennaio a Piombino a 80 anni con un lungo passato sotto la Mole.

In curva Maratona, i tifosi granata hanno voluto ricordare "Cotenna", come era soprannominato Agroppi, con due striscioni: "Ciao Aldo, esempio del tremendismo granata" si legge nel drappo posizionato al primo anello; "Grazie Aldo, lo scudetto del '76 porta anche il tuo nome" il messaggio esposto al terzo.

Agroppi, infatti, vestì la maglia del Toro dal 1961 al 1964 e dal 1967 al 1975, lasciando i granata proprio prima della stagione che si sarebbe conclusa con l'ultimo tricolore vinto dalla squadra.



