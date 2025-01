Calcio: Torino, lutto al braccio per ricordare Agroppi

Una delle bandiere granata, Aldo Agroppi, verrà ricordata dalla sua ex squadra e dai suoi tifosi.

In occasione della sfida dir domani alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino tra i granata e il Parma, infatti, oltre al minuto di silenzio la squadra di Paolo Vanoli giocherà con il lutto al braccio in memoria dell'ex calciatore, scomparso il 2 gennaio a 80 anni.

Sarà la seconda gara consecutiva di Ricci e compagni con la fascetta nera dopo la partita di Udine, quando venne ricordato Gian Paolo Ormezzano, giornalista torinese di fede granata.





