Urla e aggredisce passanti, 'follia in strada fuori controllo'

Il caso di una giovane donna che a Torino ha dato in escandescenze in strada, urlando e spintonando i passanti, viene segnalato da Patrizia Alessi, capogruppo di Fdi alla circoscrizione 7, che parla di "attimi di follia nel solito tratto fuori controllo di corso Giulio Cesare tra il ponte Mosca e corso Emilia".

"La giovane - è il suo racconto - ha sfondato una vetrina, ha buttato per aria decine di sedie nei locali, gridava 'oggi ammazzo qualcuno'. Aveva in mano una bottiglia di gin che ha rotto contro il muro trasformandola in un'arma pericolosa. Un ragazzo è stato colpito in faccia, forse con la bottiglia, ed era insanguinato". "Qualcuno - commenta ancora Alessi - potrebbe dire che una persona 'alterata' potrebbe esserci ovunque: ma è possibile che ogni giorno in quel tratto di strada capiti qualcosa? Quando la Città provvederà a renderlo vivibile? Siamo stanchi di parole, parole, solo parole".

Sul posto sono arrivate quattro pattuglie della polizia e un'ambulanza.



