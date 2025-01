Supercoppa: Thiago Motta 'sconfitta importante, ci dispiace'

"Non possiamo essere contenti, volevamo andare in finale: ce l'avevamo in mano per 70', poi non siamo stati bravi a reagire al primo episodio negativo ed è una sconfitta importante": è questa l'analisi del tecnico della Juventus, Thiago Motta, dopo la rimonta subita dal Milan e il 2-1 che è costata l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana. "La gara contro la Fiorentina è simile a questa, siamo stati superiori ma non l'abbiamo chiusa - continua ai microfoni di Mediaset - e contro il Milan abbiamo preso due gol subendo troppo poco: la reazione di oggi non è stata buona, ci dispiace molto perché avremmo voluto andare avanti nella competizione". La sfida è cambiata con le sue mosse, il tecnico che ha sostituito Vlahovic e Mbangula e la Juve si è sciolta: "Sono scelte fatte per il bene della squadra e in funzione del risultato, sta a voi giudicare se ho fatto bene" la risposta di Thiago Motta. Il suo capitano, Manuel Locatelli, ha commesso l'ingenuità di regalare un rigore al Milan che ha dato il via alla rimonta rossonera: "Ho commesso un errore determinante, purtroppo ho sbagliato perché non ho visto Pulisic - spiega il centrocampista bianconero - e quell'episodio ha dato energia a loro, mentre noi non abbiamo avuto la forza di reagire".

Ancora una volta, è una Juve che non convince: "Ci manca il controllo della partita e non abbiamo trovato il secondo gol, è un peccato perché l'abbiamo buttata via - conclude Locatelli - e qui non c'è tempo: dobbiamo guadagnare esperienza da queste gare, ci credevamo ma purtroppo è andata così".



