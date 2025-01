Morto Jimmy Barco, penna e voce di Alessandria

E' morto ad Alessandria il giornalista Jimmy Barco, una delle penne e delle voci più conosciute della città piemontese. Aveva 72 anni. In carriera si era occupato prevalentemente di sport, e in particolare della squadra di calcio dell'Alessandria, ma non aveva trascurato la passione per la politica.

"Ho apprezzato - ricorda Rapisardo Antonucci, segretario cittadino del Pd, che per anni ha condiviso l'appuntamento settimanale a Radio Voce Spazio - la sua originalità di analisi, mai banale e sempre fuori da ogni retorica. Di cultura socialista fortemente autonomista, era fuori da schemi precostituiti".



