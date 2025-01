Un incendio è divampato ieri sera sul tetto del rifugio 'Città di Cirie' al Pian della Mussa, in Val d'Ala, in provincia di Torino. La trentina di persone presenti è stata evacuata. Non si sono registrati feriti o intossicati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in nottata. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate.

La struttura si trova a quota 1.800 metri.



