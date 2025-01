Frana sul Monte Rosa, sindaco firma divieto avvicinamento

Il sindaco di Macugnaga, Alessandro Bonacci, ha vietato con un'ordinanza di avvicinarsi e di praticare escursionismo, alpinismo e scialpinismo nell'area della parete est del Monte Rosa dove, nei giorni scorsi, si è staccata una frana. L'area in cui è in vigore il divieto va dalla sponda sud del lago delle Locce, a quota 2.200 metri, fino al colle delle Locce o della Grober, a quota 3.334 metri, ed è delimitata a ovest dal ghiacciaio delle Locce e a valle dalla punta orientale Tre Amici a est dalla parete del colle della Grober. L'ordinanza resterà in vigore fino a revoca e cessato pericolo.

La decisione è stata presa dopo il sorvolo effettuato il 31 dicembre dai vigili del fuoco, dal quale è emerso che tra la sommità dell'alpe Pedriola e il lago delle Locce si è verificato "un notevole distacco di roccia, ghiaccio e neve, dovuto sicuramente all'aumento di volume sull'acqua ghiacciata tra gli interstizi delle rocce".

"A causa della riduzione delle temperature durante le ore notturne e per condizioni meteo avverse - si legge nella comunicazione dei vigili del fuoco al comune di Macugnaga al termine del sorvolo dell'ultimo dell'anno - non si possono escludere eventuali evoluzioni negative" anche se "allo stato attuale non si rilevano situazioni che minacciano ulteriori crolli imminenti".



