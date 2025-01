Ex sciatrice olimpica spara al vicino di casa dopo una lite

L'ex sciatrice olimpica Vera Schenone, 84 anni, ha sparato diversi colpi di pistola al vicino di casa, Stefano Milanese, imprenditore di 52 anni, ferendolo gravemente. L'episodio si è verificato in via Cantamerla a Moncalieri, nel Torinese. Intorno alle 14.30, al culmine di una lite per problemi di vicinato, la donna ha preso la pistola regolarmente detenuta dal marito, e ha sparato all'uomo, colpendolo all'addome e alle braccia.

Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 ed è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Molinette di Torino. Non sarebbe in pericolo di vita. La pensionata è stata portata dai carabinieri in caserma per essere sentita, poi è stata arrestata per tentato omicidio e collocata ai domiciliari. E' stato denunciato anche il marito della donna, classe 1935, per omessa custodia delle armi.

