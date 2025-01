Cocaina a Sestriere durante le feste, un arresto

Cocaina che circola durante le festività nella zona di Sestriere (Torino), una delle più rinomate località turistiche dell'arco alpino. La scoperta è dei carabinieri, che hanno arrestato un ventenne della vicina Claviere trovato in possesso di una scatola con 23 grammi di stupefacente, equivalenti a 80 dosi pronte per essere cedute. Il giovane era su un'auto controllata a Sestriere in piazza Fraiteve.

L'intervento rientra in una serie di controlli antidroga svolti dai carabinieri nell'ultima settimana dell'anno in provincia di Torino. Sono scattati arresti, denunce e sequestri di centinaia di dosi fra hashish, cocaina e marijuana.

A Moncalieri, nella notte di Santo Stefano, è stato bloccato un ventiquattrenne guineano, mentre il 30 dicembre è toccato a un ventenne italiano che a Mappano non si è fermato all'alt di una pattuglia ed è stato raggiunto dopo un inseguimento a Torino nel quartiere Falchera: nella vettura sono state trovate 18 dosi di cocaina.

A Rivoli, nelle prime ore del nuovo anno, è stato denunciato un altro italiano di 20 anni che, alla guida di un'auto, al momento del controllo, ha tentato di disfarsi di un involucro di hashish (di 3.59 grammi) e si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga. La patente gli è stata ritirata. Quanto al possesso dello stupefacente, sia lui che il passeggero (un 22enne) sono stati segnalati alla Prefettura. Denuncia anche per un 22enne scoperto a Riva presso Chieri con 56 grammi di hashish nell'auto.

A Torino, in zona Vanghiglia, è stato arrestato un maliano senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine: è stato sorpreso dopo aver ceduto 4,5 grammi di hashish a un diciottenne. Nello stesso quartiere è stato denunciato un ivoriano per il possesso di 9 grammi di hashish.



