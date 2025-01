Cane segnala incendio in casa, tutti salvi

Ad accorgersi per primo dell'incendio, nel cuore della notte, è stato il cane. Due coniugi di Casale Monferrato (Alessandria) si sono accorti delle fiamme che avevano invaso la cucina dell'appartamento grazie al loro pastore tedesco. Una volta dato l'allarme, sul posto - intorno alle 4:20 - sono intervenuti i vigili del fuoco, secondo i quali il rogo sarebbe divampato per il malfunzionamento della cappa dovuto probabilmente a un corto circuito o a un surriscaldamento.

La donna, che ha respirato un po' di fumo, è stata accompagnata in ospedale per i controlli del caso.



