Aci VCO, in 2024 aumentati tesserati e licenze

Un anno di successi va a chiudersi per l'AC Verbano Cusio Ossola. Passano a 5700 i tesserati ACI nella provincia (erano 5100 a fine 2023) e circa 1000 sono i licenziati ACI Sport, settore che solo quattro anni fa sembrava scomparso. Sono 6200 le pratiche totali evase. "Non nascondo che questi numeri rappresentano un grande orgoglio - afferma il presidente Zagami - ma posso dire che le soddisfazioni più grandi giungono dall'aver reso qualche buon servizio alla gente e al territorio. Vedere la gioia nei ragazzi disabili che hanno partecipato all'Happy Rally day; il pensiero che le iniziative di educazione stradale possano aiutare i giovani a tenere comportamenti che salveranno loro la vita, e, non da ultimo, vedere le strade del VCO solcate da quegli equipaggi di auto storiche che vengono a conoscere il nostro territorio". Proprio nel 2024 Zagami è stato nominato vicepresidente del Consiglio Regionale Piemonte dell'Automobile Club d'Italia.

Se Happy Rally Day - grazie al quale decine di giovani disabili sono potuti salire su un'automobile da rally - è il fiore all'occhiello dell'AC VCO, non da meno sono le iniziative dedicate al settore delle auto storiche, che in Italia rappresenta un patrimonio di oltre 3 miliardi di euro. Oltre a patrocinare tutte le iniziative e i tour dedicati alle automobili d'altri tempi l'AC VCO anche quest'anno ha organizzato, nel mese di luglio, "Ruote nella storia", con la partecipazione di equipaggi provenienti da diverse regioni del nord Italia e dalla Svizzera.

Il campionato sociale di AC Sport, i patrocini ad iniziative benefiche e dedicate alla sicurezza stradale, compongono un mosaico di eventi variegato e, soprattutto, rivolto al pubblico più ampio.

La prima novità che si annuncia per il 2025 è la promozione della storica manifestazione Rally delle Valli Ossolane a prova del Campionato Italiano. "Un traguardo prestigioso che catapulta il VCO al centro dell'attenzione dei tanti appassionati di motori in Italia e non solo", commenta il presidente. E poi la prima edizione, a giugno, dello Slalom dell'Ossola, una competizione motoristica, dove la capacità di guida esce sempre vincente.



