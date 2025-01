Supercoppa: Juve; Motta, 'gara secca dà più stimoli'

"Non ho mai visto una squadra scendere in campo per perdere: è una competizione diversa, una gara da dentro o fuori dà anche più stimoli e daremo il massimo": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan.

"Sono partite belle da giocare, non immagino un giocatore che non abbia voglia di scendere in campo per mostrare il suo valore - aggiunge l'allenatore bianconero - e anche la parte emotiva sarà importante e dovremo tenerla sotto controllo: i vari momenti della gara saranno da gestire nel modo giusto".



