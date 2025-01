Supercoppa: Juve; Motta 'derby Conceicao? Chico è concentrato'

"Per Francisco non cambia nulla, è concentrato sulla partita: vedremo domani se giocherà, in ogni caso motivato e farà la sua parte dall'inizio o a gara in corso": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, su Conceicao, atteso dalla sfida in famiglia contro il papà Sergio nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan.

"È un ottimo allenatore e ha fatto un grande lavoro al Porto - continua il tecnico bianconero - e i rossoneri sono abituati a giocare competizioni così importanti, sono una grande squadra e scenderemo in campo con grande rispetto". In ottica mercato si parla di un interessamento della Juve per Tomori, difensore del Milan: "Non parlo di altri giocatori, anche perché mi darebbe fastidio se gli altri parlassero dei miei, sono molto geloso" la risposta di Thiago Motta.



