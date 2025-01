Morto Flavio Accornero, enologo astigiano e politico

È morto Flavio Accornero, 63 anni, uno dei più grandi esperti di enologia dell'Astigiano, appassionato di politica e libri. Accornero, enologo dal 1981, ha sempre lavorato nel mondo del vino. Proprio grazie alla sua professione, ha potuto viaggiare, diventando un profondo sostenitore dell'Europa come insieme di nazioni e popoli volti a collaborare e sviluppare strategie comuni su molti temi.

Il suo ingresso in politica avviene nel 2000 tra le file dell'allora Cdu, come candidato alle regionali. Nel 2004 si era ricandidato alle Europee, sempre con l'Udc, poi alle politiche, rivestendo anche il ruolo di consigliere nazionale del partito e responsabile del dipartimento regionale dell'Udc per l'agricoltura. Nel 2007, era stato eletto segretario provinciale dell'Udc. Autore di numerose pubblicazioni, tra cui "Stati Uniti d'Europa" (2004) e "L'Atlante dei vini del Piemonte" (2008), nel 2011, aveva aperto un ufficio di consulenza enologica a Sofia in Bulgaria.

Accornero lascia la moglie Marina, il figlio Massimiliano, la madre Cecilia e la sorella Margherita. I funerali sono previsti domani, venerdì 3 gennaio, nella chiesa della frazione Accorneri di Viarigi (Asti).



