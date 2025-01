Gregario Coppi muore nella cerimonia per 65/o scomparsa campione

Pietro Moratto, ciclista gregario di Fausto Coppi, è morto a Castellania (Alessandria), dove era arrivato proprio per le celebrazioni del 65/o anniversario della scomparsa di Coppi (2 gennaio 1960).

Nato a Tortona, il ciclista novantenne si è sentito male nella piazza del Municipio. Avvertito subito il 118, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza e dell'elisoccorso, alcuni presenti sono rimasti collegati in videochiamata con l'infermiere della centrale operativa. Hanno proceduto con il massaggio cardiaco e utilizzato, sempre sotto guida, il defibrillatore semiautomatico, ma per l'anziano c'è stato più nulla da fare.

Attivo negli anni Cinquanta, Moratto ha vestito nel 1953 e 1954 la maglia della squadra 'Pedale Tortonese', diventata poi 'Pedale Tortonese Fausto Coppi'; nel 1955 quella dell'Augustea.

Aveva corso con il Campionissimo nel 1953 e nel 1955.



