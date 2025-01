Frana sulla parete est del monte Rosa, proseguono verifiche

Proseguono le verifiche sulla frana che, nei giorni scorsi, si è staccata sulla parete est del Monte Rosa, a oltre tremila metri di altitudine, nella zona della Punta tre amici, nel territorio comunale di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola). Sono in corso i rilievi dei vigili del fuoco finalizzati a valutare lo stato dei luoghi e il movimento della frana. Al momento, come comunicato dagli operatori due giorni fa, la situazione non presenta criticità imminenti.

Nelle operazioni di monitoraggio sono impegnati la squadra dei vigili del fuoco di Macugnaga, il nucleo che opera con i droni proveniente da Torino e il nucleo elicotteri di Malpensa.

Le operazioni sono coordinate dal funzionario di servizio, coadiuvato da uno specialista in topografia applicata al soccorso del comando di Verbania.



