Carabinieri, visita e dono speciale per reduce di El Alamein

Visita speciale per i 104 anni per Bruno Giovannetti, uno dei reduci della Campagna d'Africa nella Seconda guerra mondiale. Italiani e tedeschi si confrontarono con gli Alleati e in Libia il Regio esercito - al comando del maresciallo Rodolfo Graziani - riportò pesanti perdite e molti furono i soldati fatti prigionieri. Fra questi a El Alamein anche Bruno, imprigionato per tre anni.

A lui la riconoscenza - portata di persona nei giorni scorsi nella casa di Villaromagnano, come spiega una nota - del maggiore Gianluca Bellotti, comandante carabinieri compagnia di Tortona (Alessandria). Nonostante i molti anni da quegli eventi, Giovannetti non dimentica nomi e volti dei commilitoni che combatterono al suo fianco. I carabinieri gli hanno donato il calendario storico dell'Arma 2025.



