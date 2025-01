Venaria Reale, nel 2024 quasi 530mila visitatori alla Reggia

Gli ingressi totali singoli alla Reggia della Venaria Reale (Torino) nel corso del 2024 sono stati 526.798, più 17% rispetto al 2023, comprensivi di circa 25mila ingressi per eventi esterni e istituzionali. I giorni di apertura sono stati 312 (causa chiusure in particolare durante il Ponte del 25 aprile per l'organizzazione concomitante del G7). È quanto emerge dai dati del consorzio Residenze Reali Sabaude.

I visitatori lo scorso 26 dicembre hanno anche colto la possibilità delle visite serali con gli eventi delle Sere di Natale alla Reggia, in corso fino al 6 gennaio, ammirando gli ambienti della Residenza addobbati secondo il clima natalizio e le mostre su Blake e Tolkien ospitate alle Sale delle Arti. "Sono numeri che confermano il momento molto positivo per la Venaria Reale che ci auguriamo possa proseguire nel 2025, quando sono in programma iniziative ed eventi di respiro internazionale secondo il rango ormai acquisito dalla nostra realtà che ha la funzione anche di promuovere e trainare l'intero sistema delle Residenze Reali Sabaude del Piemonte", commentano Michele Briamonte e Chiara Teolato, presidente e direttrice del Consorzio della Residenze Reali Sabaude.



