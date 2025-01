Saldi: Ascom Torino, spesa stimata oltre i 390 milioni di euro

Secondo le stime di Confcommercio a Torino e provincia la spesa stimata per i saldi invernali sarà di oltre 390 milioni di euro.

"I saldi che stanno per partire - spiega Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia - rimangono un momento importante non più solo per abbigliamento e accessori ma anche per altri comparti, come l'intimo, il tessile, l'arredo e gli accessori per la casa, fino alla tecnologia e agli elettrodomestici".

"Non è semplice fare previsioni - aggiunge Coppa - ma possiamo osservare che gli acquisti natalizi sono stati poco orientati su cappotti e capi pesanti e potranno lasciare ai saldi occasioni interessanti per un'ampia fascia di clientela".

"Con il commercio anche i saldi stanno cambiando - evidenzia Roberto Orecchia, presidente del Gruppo Moda di Ascom Confcommercio Torino e provincia -. Rispetto a 10 anni fa, quando i clienti aspettavano i saldi per comprare quel capo in più che diventava accessibile con il 30 o 40% di sconto, oggi si punta all'acquisto del 'necessario' per la vita quotidiana.

Soprattutto per la fascia media e per chi non vuole il fast fashion, il saldo significa poter acquistare capi di qualità da indossare tutti i giorni. Si venderanno sicuramente pantaloni, camicie, maglie, giubbotti, giacconi da usare ancora in stagione".

Per Orecchia inoltre quelli che partiranno sabato "saranno certamente saldi qualificati, in continuità con le proposte della stagione, e permetteranno uno shopping più consapevole e più attento da parte di una clientela, che si orienta sempre di più su capi anche importanti e di brand magari anche cari, ma con un'attenzione particolare all'utilizzo di ciò che si acquista".



