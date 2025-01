No Tav lanciano razzi e sassi contro polizia in Val di Susa

Notte di tensioni quella di San Silvestro in Val di Susa, nel Torinese, dove la frangia più oltranzista del movimento No Tav ha assaltato in cantiere di Chiomonte.

Dal presidio dei Mulini una trentina di attivisti incappucciati hanno prima effettuato una battitura alle reti del cantiere, hanno tentato di strappare le recinzioni di filo spinato e poi hanno sparato contro le forze dell'ordine razzi, bombe carta e lanciato dei sassi. La polizia in risposta ha dovuto lanciare alcuni lacrimogeni.



