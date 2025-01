Museo del Cinema di Torino, nel 2024 oltre 818mila visitatori

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino chiude l'anno superando le 818mila presenze alla Mole Antonelliana. "Il 2024 è ancora un anno mirabilis per il nostro Museo, che vola a più di 818.000 presenze - afferma Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema. Un dato che conferma il posizionamento del nostro ente, il cui prestigio e valore sono unanimemente riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Abbiamo fatto un buon lavoro, in sinergia con il territorio e con le istituzioni pubbliche e private. Nel 2025 consolideremo e implementeremo questa rete di rapporti e collaborazioni, con l'intento di diventare sempre di più un museo aperto, accessibile, coinvolgente e con un'offerta culturale alta". "I dati record del 2024 ci riempiono di soddisfazione e al contempo ci spingono a portare avanti quel percorso di rinnovamento che vuole far sì che il Museo Nazionale del Cinema sia sempre più un'eccellenza nel panorama culturale italiano e internazionale - commenta Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema. Con le mostre attive, Movie Icons e Serialmania, e con la prossima apertura della personale dedicata a James Cameron, il 2025 si annuncia come un altro anno eccezionale, ricco di contenuti e di ospiti di altissimo livello".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA