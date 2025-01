Musei Reali di Torino, nel 2024 record di ingressi

Con l'arrivo del nuovo anno per i Musei Reali di Torino è tempo di bilanci. Nel 2024 sono stati 723.050 biglietti emessi, con un incremento di 96.691 ingressi (+15.40%) rispetto ai 626.359 del 2023. Nel periodo natalizio, tra giovedì 26 e martedì 31 dicembre, sono stati staccati 21.588 biglietti, +17% rispetto ai 18.420 dello stesso periodo del 2023. Il programma per il 2025 ai Musei Reali sarà composto da rassegne dedicate ai grandi protagonisti del Rinascimento e della stagione barocca italiana, oltre ad altre novità. Tra gennaio e febbraio 2025, infatti, nei due ambienti posti al primo piano della Galleria Sabauda, sarà inaugurato Spazio Leonardo, un nuovo allestimento nel quale sarà presentato in modo virtuale un patrimonio unico dei Musei Reali, ovvero il nucleo dei 13 disegni di Leonardo da Vinci, comprendenti il suo celebre Autoritratto oltre al Codice sul volo degli uccelli. Tra marzo e settembre 2025, le Sale Chiablese ospiteranno una mostra che, tenendo come elemento comune l'estrema eleganza e l'armonia della linea, proporrà, con un taglio inedito, molteplici dialoghi fra dipinti e oggetti d'arte di differenti epoche e tipologie, provenienti dalle collezioni dei Musei Reali e da altre raccolte pubbliche e private. Dal 18 aprile al 13 luglio 2025, alla Biblioteca Reale si terrà l'esposizione dedicata alla descrizione della natura e del mondo tra la fine del XIV secolo alla fine del XVI secolo, a partire dagli studi di Leonardo da Vinci. In autunno, i Musei Reali proporranno due retrospettive che si focalizzeranno sull'arte di Orazio Gentileschi e di Guido Reni, due dei protagonisti del Seicento italiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA