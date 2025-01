Influencer di Onlyfans, sono stato picchiato e derubato a Torino

Andrea Bianchi, influencer milanese della piattaforma OnlyFans, è stato vittima di un'aggressione avvenuta la notte di San Silvestro, fuori da un locale a Torino, nel Parco del Valentino. A denunciare quanto accaduto è stato lo stesso Bianchi, attraverso i suoi canali social.

La vittima si trovava insieme a un suo amico e collega, Giulio Leone, per una festa di fine anno nel locale Nasty Club.

"Siamo usciti dalla discoteca alle tre del mattino. Stavamo andando a prendere un taxi quando siamo stati avvicinati da dei ragazzi stranieri. Ci hanno offerto del fumo, ma abbiamo detto di no e loro si sono allontanati, poi ho sentito che qualcuno ci stava rincorrendo. Mi sono voltato e un primo pugno mi ha spaccato il labbro e due denti. Il loro tentativo era quello di rubarmi il telefono. Mi hanno sgambettato e mi hanno preso a calci e pugni", racconta Bianchi mostrando i segni delle ferite riportate nell'aggressione. I rapinatori sono riusciti a rubare due telefoni di Giulio Leone "Ma non ci hanno portato via i soldi - aggiunge - Sono qui per dirvi di stare attenti. Gli aggressori erano quattro".

L'influencer ha inoltre aggiunto di aver chiesto aiuto ai clienti di un locale kebab, ma nessuno sarebbe intervenuto in suo soccorso.

Oltre al video Bianchi in una storia Instagram ha voluto ringraziare i carabinieri e l'ambulanza arrivati poi sul posto.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei militari dell'Arma.





