Esplode bombola in casa, tre feriti nel Torinese

Tre persone ferite, nella serata di ieri, per lo scoppio di una bombola in un'abitazione di via Meleto ad Agliè, nel Torinese. L'esplosione si è verificata intorno alle 19. I feriti sono due pensionati ultraottantenni, marito e moglie, e il genero della coppia. I primi due, con ustioni alle gambe, sono stati trasportati in elicottero al Cto di Torino. Il terzo, con ferite più lievi, all'ospedale Maria Vittoria del capoluogo piemontese.

I vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea si sono occupati della messa in sicurezza dell'abitazione, danneggiata dallo scoppio. In corso gli accertamenti dei carabinieri di Agliè per chiarire la dinamica dell'accaduto.



