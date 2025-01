Bimbo di 11 anni ferito all'occhio da un razzo nel Torinese

Un bambino di undici anni è stato colpito a un occhio, dopo la mezzanotte di Capodanno, dall'esplosione di un razzo. Il fatto è accaduto a Cumiana (Torino).

Il piccolo è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118, prima all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove che è stato visitato dagli oculisti, poi è stato trasferito alle Molinette, sempre nel capoluogo piemontese, per essere operato. L'intervento chirurgico ha permesso di conservargli l'occhio ferito e ora si dovrà capire se potrà vedere nuovamente come prima. Il bambino si trova attualmente ricoverato nel reparto di oculistica delle Molinette.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA