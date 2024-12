Il 2024 del 32esimo reggimento Taurinense tra Torino e il Libano

Oltre 50mila controlli su persone e automezzi e interventi che hanno portato a oltre 50 arresti e al sequestro di 33 armi e 4 kg di sostanze stupefacenti. Sono i risultati di sei mesi di operazione 'Strade sicure' in Piemonte e Liguria nel periodo (da maggio a novembre) in cui il 32/o reggimento Genio guastatori della brigata alpina 'Taurinense' ha avuto sotto il proprio comando più di 400 militari schierati a Torino, Vercelli, Genova e Ventimiglia a supporto delle forze dell'ordine. Ed è solo una parte del bilancio di un anno di attività del reggimento, di stanza a Fossano (Cuneo), caratterizzato da numerosi impegni operativi e addestrativi in Italia e all'estero e dalla partecipazione a missioni internazionali di pace e sicurezza in scenari delicatissimi come Libano (operazione 'Leonte'), Libia, Iraq e Kosovo.

Nel corso del 2024, inoltre, sono stati oltre 311 gli ordigni bellici inesplosi bonificati dagli artificieri del 32° nelle tre regioni di competenza (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta). "Un impegno quotidiano a salvaguardia della pubblica incolumità- spiegano dal Comando - contro la minaccia ancora attuale dei residuati bellici, che vede gli operatori del 32° in prima linea 24 ore su 24, sette giorni su sette".

Il reggimento ha preso parte, nel corso dell'anno, a più di dieci esercitazioni complesse. L'addestramento costante e la disponibilità di tecnologie all'avanguardia portano i 'guastatori' del 32/o ad essere considerati un'unità specialistica fondamentale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA