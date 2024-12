Botti, una tonnellata sotto sequestro nel Torinese

Sequestri per oltre una tonnellata di artifici pirotecnici, tra cui raudi e fontane luminose in batteria, sono stati eseguiti nel Torinese dalla guardia di finanza. Gli interventi sono stati svolti dai 'Baschi Verdi' del Gruppo pronto impiego Torino e hanno riguardato tre esercizi commerciali situati in diverse località della provincia. I titolari sono stati denunciati.

I militari hanno rilevato gravi irregolarità nella detenzione dei prodotti: i magazzini, situati in zone densamente popolate, erano privi di strumentazione antincendio e di uscite di sicurezza, e le vie di esodo erano impraticabili o irraggiungibili. La denuncia è scattata per stoccaggio illecito di materiale esplodente e di omissioni di cautele contro gli infortuni sul lavoro.



