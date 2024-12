Addobbi natalizi sequestrati dalla Guardia di finanza a Vercelli

Addobbi natalizi e bigiotteria di vario genere, per un totale di oltre 1.600 articoli, sono stati messi sotto sequestro amministrativo nel Vercellese dalla guardia di finanza. Gli interventi hanno riguardato tre negozi, i cui titolari sono stati segnalati alla Camera di commercio locale. Le Fiamme Gialle hanno rilevato irregolarità nelle etichettature. Le sanzioni possono oscillare da 516 a 25.823 euro.

L'operazione rientra nel complesso dispositivo di vigilanza attivato dal Comando provinciale in occasione delle festività per contrastare la vendita di materiale contraffatto o dannoso.

Vi hanno preso parte i militari del nucleo di polizia Economico.

Nel corso di tutto il 2024 sono stati sequestrati dai vari reparti della guardia di finanza di Vercelli oltre 58.500 prodotti.



